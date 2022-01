Calcio/ Non solo cessioni, la Samp riceve il sì per Sensi - LevanteNews

Via Ciervo e Chabot, dentro Sensi: Sampdoria attiva sul mercato per cercare di raggiungere la salvezza dopo i quattro ko consecutivi.

Dopo l’esterno tornato alla Roma, è il turno del difensore tedesco salutare il blucerchiato per andare a giocare al Colonia. Secondo Sky Sport l’operazione è in prestito con diritto di riscatto.

Rinforzo invece in mezzo al campo perché l’Inter dice sì al prestito fino a giugno di Sensi: il centrocampista doveva arrivare a Genova già mercoledì scorso ma l’infortunio di Correa ha rallentato il passaggio.

Ma non finisce qui perché la dirigenza sta lavorando per mettere a disposizione di Giampaolo altri elementi: piacciono Defrel e Sabiri dell’Ascoli mentre ha subito una frenata la trattativa per Linetty del Torino.