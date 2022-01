ASl-4: il punto sulle vaccinazioni; dove ci si può immunizzare - LevanteNews

Dall’ufficio stampa dell’Asl-4 riceviamo e pubblichiamo

Alla luce del buon andamento della campagna vaccinale anti-Covid 19, Asl 4 ne ha aggiornato il programma, per ricalibrarlo sulle necessità più recenti e ottimizzarne l’esecuzione.

Vaccinazioni pediatriche

Sono quasi 2mila i bambini già vaccinati in poco più di un mese, e sin dal primo giorno sono offerti appuntamenti entro le 24/48 ore.

Da domani, 26 gennaio, si concluderà l’erogazione delle seconde dosi pediatriche negli hub di Sestri Levante e Rapallo. Come già stabilito per le prime dosi, infatti, la vaccinazione dei minori da 5 a 11 anni si concentrerà all’hub di piazza Leonardi a Chiavari, mentre la vaccinazione dei minori allergici o con fragilità proseguirà nel reparto di Pediatria dell’ospedale di Lavagna. Da fine febbraio, con l’avvenuta stabilizzazione dei livelli di presenza nelle classi, sarà anche proposta una ulteriore possibilità vaccinale “di prossimità”.

Vaccinazioni adulti

Con oltre il 90 per cento di aventi diritto vaccinati con prima dose, il raggiungimento del target si avvicina. Coloro che non hanno ancora iniziato il percorso vaccinale (8-9 mila persone) potranno farlo con rapidità usufruendo del centinaio di posti messi a disposizione da Asl 4 ogni giorno nei propri centri, anche senza prenotazione qualora si rechino all’hub di Chiavari.

Terze dosi

Con circa 1200 terze dosi somministrate ogni giorno, se tale volume proseguirà nelle settimane a venire, Asl 4 stima di completare la campagna booster entro fine febbraio/inizio marzo, vaccinando la metà circa di popolazione target ancora senza terza dose.

Al termine dalla giornata di venerdì 28 gennaio chiuderà la linea vaccinale pomeridiana, a cura dei medici di medicina generale, all’ospedale di Rapallo. I medici di medicina generale saranno ancora presenti invece al pomeriggio all’hub di Chiavari.

Vaccinazioni a domicilio

Per tenere vivo il contatto e rassicurare sulla presa in carico, gli operatori di Asl 4 telefoneranno a tutte le persone in attesa di ricevere il vaccino a domicilio.

La vaccinazione a domicilio è svolta su prenotazione con chiamata dell’Asl per gli aventi diritto nei Comuni più popolosi nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì, a opera di tre squadre, e nei Comuni dell’entroterra al martedì e al giovedì, con due squadre. Tale organizzazione permette di vaccinare circa 350 persone alla settimana.

Inoltre, il 2 febbraio, riprenderà anche la vaccinazione dei senza fissa dimora.