Tennis/ A Lavagna Vigesi e Raggi vincono nelle rispettive categorie - LevanteNews

Da Cristiano Magri del Circolo Tennis

Più di 70 partecipanti in totale, tabellone di qualificazione per poi accedere al tabellone principale, gare entusiasmanti e avvincenti grazie all’alto livello dei partecipanti, dalla terza alla seconda categoria (quarta categoria esclusa per l’elevato numero di adesioni).

Il circolo lavagnese schierava tra le femmine Barbara Marchetti, Francesca Bastogi, Vanessa Crovetto, Alice Botto, Matilde Bassi e Giulia Bruni, ottime gare per tutte le ragazze dove hanno ottenuto l’accesso al tabellone di seconda Botto e Bassi. Bassi che ha poi raggiunto la finale perdendo contro la Raggi.

Per i maschi erano presenti Valentino Magrone, Matteo Caravelli, Michael e Luca Vigesi, che hanno dimostrato di poter competere anche con categorie superiori, soprattutto i più giovani. In finale Michael Vigesi supera Franzoi e vince così il torneo.

Ottima organizzazione da parte della direttrice Jennifer Rodino che ha svolto anche il ruolo di Giudice Arbitro in tutte le gare del Torneo. Grande partecipazione di pubblico e premi finali per tutti.