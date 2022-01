San Colombano: scuola Calvari, sovraccarico linea internet - LevanteNews

Dal comune di San Colombano Certenoli

Questa mattina si è registrato un sovraccarico della linea della scuola di Calvari. Il delegato alla scuola (Franco Amadori) è stato prontamente informato da alcuni genitori. Il delegato della tecnologia (Luca Oneto) ha subito verificato con l’ufficio tecnico la situazione. Il Sindaco si è recata sul posto per parlare con le insegnanti. Il sovraccarico è stato conseguenza di un numero elevato di classi in didattica a distanza contemporaneamente e le insegnanti hanno subito confermato che domani si organizzeranno perché non si ripeta il problema.

Ricordiamo che il Comune il 4 novembre 2020, in vista del possibile prolungarsi della pandemia COVID, ha potenziato la connessione della scuola al massimo della tecnologia disponibile (si veda notizia apparsa su Telegram).

Inoltre, si è già al lavoro per collegare le scuole e i punti di interesse del Comune (e.g., il municipio) alla Fibra che è in fase di installazione proprio in questi mesi. Non appena OpenFiber concluderà i lavori il problema (che affligge tutto il Comune) sarà risolto.

Ricordiamo, come già notificato più volte i cittadini, che è in corso un potenziamento delle connessioni su tutto il territorio (dopo un grosso lavoro di questa amministrazione) che vedrà una soluzione definitiva e radicale del problema.