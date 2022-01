San Colombano: connessione internet limitata a scuola, un'interrogazione - LevanteNews

Da Claudio Solari, capogruppo Territorio e Sviluppo riceviamo e pubblichiamo il testo di un’interrogazione inviata a: consigliere comunale delegato allo sviluppo tecnologico Prof.Luca Oneto; consigliere comunale delegato all’istruzione Sig.Franco Amadori; al sindaco del Comune di San Colombano Certenoli Sig.ra Carla Casella e p.c. Responsabile del servizio scolastico Sig.ra Laura Perico; Responsabile del servizio tecnico Geom.Marco Romaggi, Segretario comunale di San Colombano Certenoli Dott. Massimiliano Morabito

I sottoscritti Claudio Solari, Paola Repetto e Mirco Aste in qualità di Consiglieri comunali del gruppo Territorio e Sviluppo,

Viste:

Le normative vigenti,

La legge 267/2000

Il Regolamento del Consiglio comunale,

Il D.P.C.M. in materia covid,

Considerato:

Che devono essere previste le condizioni per l’eventuale didattica a distanza delle scuole,

Sentite:

Le lamentele di molti genitori di alunni della scuola primaria di Calvari che hanno informato che dalla scuola vi è una scarsa e limitata connessione ad internet che non consente una d.a.d. regolare,

Interrogano:

Il consigliere delegato allo sviluppo tecnologico per chiedere cosa intenda fare l’amministrazione comunale in merito ed in quali tempistiche.