Recco: in arrivo la pista da pattinaggio, resterà fino all'8 marzo - LevanteNews

Stanotte a Recco arriva la pista da pattinaggio sul ghiaccio che verrà montata domani e resterà nell’area pedonale di piazza Nicoloso, davanti al municipio, fino a martedì 8 marzo.

Per consentire il montaggio e lo smontaggio, in piazza Nicoloso è stato istituito il divieto di sosta con rimozione forzata nei parcheggi a pagamento dalle ore 20 di stasera lunedì 24 gennaio fino alle ore 20 di domani martedì 25 gennaio e, in previsione dello smontaggio, dalle 2o di martedì 8 marzo alle 20 di mercoledì 9 marzo.