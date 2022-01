RASSEGNA STAMPA. Asl 4: in dieci giorni contagi decuplicati - LevanteNews

Oggi, lunedì 24 gennaio, auguri a Francesco. Mercati settimanali: Recco; Riva Trigoso. Proverbi: “Pochi soldi, poca festa”.

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA

Il Secolo XIX.

Pianeta Covid: “Nell’Asl 4 positivi in crescita; stabili i ricoveri; un terzo dei contagiati sono studenti; dal 10 al 20 i casi sono aumentati di dieci volte, di venti nella sfascia dei minorenni”; “Copertura senza fissa dimora, il 2 febbraio via alle iniezioni”. Peste suina: è allarme; vendita di prodotti in netto calo; allevatori in difficoltà.

Moneglia: il volontario dal cuore d’oro che cura i fiori in città. Sestri Levante: progetti utili alla collettività, il Comune raccoglie le richieste. Chiavari: la montagna al cinema Mignon con imprese super. Chiavari: condannato per stalking, arrestato. Chiavari: prima tappa del percorso sinodale.

Rapallo: Trovati bocconi sospetti, fare massima attenzione. Santa Margherita Ligure: arrivano i video per attirare nuovi abitanti in città.

===

Santo Stefano d’Aveto: “Trekking e ciaspolate non sono vietate”.