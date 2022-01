Peste suina: mancano informazioni sulle zone e rassicurazioni - LevanteNews

Peste suina. Domani il presidente della Regione Giovanni Toti e il vice Alessandro Piana incontreranno il ministro Stefano Patuanelli. Piana sottolinea la “richiesta prioritaria per tutelare il lavoro di chi presidia il territorio con positive conseguenze ambientali e sociali”. Così prosegue: “La nostra proposta è di indennizzi a capo per gli allevatori professionisti (in regola con l’Anagrafe suina) sia sui suini pronti per la macellazione sia per quelli in accrescimento. Andrebbe inoltre compensato il mancato reddito dei mesi di chiusura previsti prima del via libera al ripopolamento sulla base delle entrate dell’anno immediatamente antecedente. Si chiede inoltre di indennizzare il costo di smaltimento, spesso molto oneroso, per gli allevatori costretti ad abbattere gli animali”.

Mancano intanto le notizie esatte e puntuali sui Comuni che fanno parte della zona rossa. E questo amplifica i timori. A Levante si rincorrono anche le voci di battute nei boschi alla ricerca di eventuali carcasse.

C’è poi l’aspetto della commercializzazione. Le vendite dei prodotti sono sensibilmente diminuite nei negozi e supermercati anche se non vi è alcun pericolo per l’uomo. Perché la Regione non tutela i commercianti rilasciando cartelli che certifichino la commestibilità dei prodotti? I danni arrecati dalla peste suina, oltre colpire gravemente gli allevatori bio, sta incidendo pesantemente anche sulla rete commerciale già provata dal covid.