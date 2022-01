Pesi/ Jasmine Ciarlone della Chiavari Powerlifting è medaglia d'oro - LevanteNews

Da Fabrizio De Longis

Nuovo oro per la Chiavari Powerlifting. La palestra di via Aurelia aggiunge un altro primo posto e un ennesimo record italiano alla propria bacheca.

Sabato 22 Jasmine Ciarlone si è classificata come migliore atleta italiana con un oro assoluto nella panca piana per la categoria -47 kg. Il risultato è arrivato alla gara open tenutasi al Palafipl di San Zenone al Lambro in provincia di Milano.

Con 45 chilogrammi di peso in gara, l’atleta della Chiavari Powerlifting ha sollevato 70,5 chili, segnando il nuovo record italiano di categoria e sbaragliando la concorrenza.

“Si tratta di un risultato per cui abbiamo lavorato tanto e che Jasmine merita pienamente – spiega Fabio Riccobaldi che guida la palestra degli orsi e delle tigri e allena Ciarlone -. Nonostante un ultimo periodo in cui temevamo una prestazione sotto tono per motivi fisici, è stata brava e soprattutto determinata, riuscendo a vincere con una prova ottima. Sono convinto che Jasmine abbia ancora tanto potenziale da esprimere. In gara ha eseguito sollevamenti ottimi. Sono molto fiero di lei.”