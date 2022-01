Lavagna: operativa la Tac presente all’ospedale - LevanteNews

Dall’ufficio stampa della Asl4 Liguria

Con la sostituzione di un componente, oggi si è concluso l’intervento di riparazione dell’apparecchio, rimasto fuori uso venerdì scorso (21 gennaio) a causa di un guasto improvviso.

Asl 4 ha provveduto fin da subito a riprogrammare gli esami dei pazienti esterni, rimandandoli di qualche giorno o trasferendoli all’ospedale di Sestri Levante, dove è in funzione la terza Tac. Gli esami Cup che richiedevano preparazioni preliminari, invece, sono stati effettuati come previsto, utilizzando la seconda Tac disponibile all’ospedale di Lavagna, che ha continuato a operare anche per gli esami in urgenza-emergenza del Pronto soccorso, gli esami dei pazienti ricoverati e dei pazienti Covid, con le relative procedure di sanificazione della stanza.