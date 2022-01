Cittadini, associazioni, comitato civici, proprietari e Comuni interessati dal progetto riuniti sull’orto del Mato Grosso (terreno le cui coltivazioni sono da anni destinate alla popolazione della omonimo Stato brasiliano), per dire ancora una volta No all’edificazione della diga Perfigli e alle devastazioni operate di recente dalle escavatrici della TMG Sondrio, ditta esecutrice dei lavori per conto di Città Metropolitana di Genova e Regione Liguria