Chiavari: progetto "Ri-orti coltivare l’inclusione", il sì della giunta - LevanteNews

Dall’ufficio stampa del comune di Chiavari

Arriva l’ok della giunta comunale al progetto denominato “Ri-orti: coltivare l’inclusione”, proposto e organizzato dalla parrocchia di San Giuseppe Dei Piani di Ri e sostenuto dal comune di Chiavari. La parrocchia ha messo a disposizione un appezzamento di terreno in via privata Gastaldi e cinque suoi volontari per avviare un percorso di incontri e attività negli orti con l’obiettivo di promuovere momenti di incontro intergenerazionale, la trasmissione di mestieri e abilità manuali e la possibilità di sperimentare attività agricole.

Un progetto di inclusione e socializzazione rivolto sia ai ragazzi e che alle famiglie.

“La pandemia ci ha permesso di riscoprire attività all’aperto a contatto con la natura che forse prima non consideravamo con la giusta attenzione – spiega l’assessore ai servizi sociali, Fiammetta Maggio – Come comune abbiamo contribuito economicamente alla realizzazione del progetto con risorse che verranno impiegate per l’acquisto delle attrezzature necessarie allo svolgimento delle mansioni come rastrelli, carriole, annaffiatoi, concime ed altro. Si continuerà così a far vivere la tradizione legata alle arti agricole consentendo ai più giovani di sperimentare tali attività”. Per maggiori informazioni chiamare il numero 0185 365499 dalle ore 8 alle ore 11.30, dal lunedì al venerdì.