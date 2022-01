Chiavari: il Centro Agave e il Giorno della Memoria - LevanteNews

Da Mirna Brignole, presidente Centro culturale Agorà

Il Centro di Cultura “L‘Agave”, in occasione del Giorno della Memoria, propone letture da Un olocausto italiano – Voci di soldati italiani dai lager (Oltre edizioni).

Sabato 29 gennaio 2022 alle ore 17:00 nell’Auditorium di Largo Pessagno a Chiavari.

Verranno letti alcuni scritti di soldati italiani sopravvissuti ai lager nazisti e rientrati in patria alla fine della guerra. Verranno rievocati momenti di orrore, di sofferenza, ma anche di grande orgoglio per la volontà di non piegarsi mai ai voleri e alle lusinghe degli aguzzini. Sono scritti che, pur nella durezza dei tormenti e delle angherie subite, conservano una grande dignità ed equilibrio di toni, o addirittura ne viene elaborata una commovente favola come è riuscito a scrivere Giovanni Guareschi, il mitico inventore di Peppone e don Camillo, che chiuderà le letture.

I brani saranno letti da Mirna Brignole, Pier Curci, Ilaria Ghelfi, Francesca Marzino, Paolo Paganetto, Andrea Stolfo.