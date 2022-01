Chiavari: "Elezioni e Partecip@ttiva; Asl 4 in rosso; miniere, il sì del governo" - LevanteNews

Da Luca Garibaldi, consigliere e capogruppo Pd in Regione

Da inizio gennaio si parla dell’ingresso della Liguria nella zona arancione: abbiamo superato di molto i limiti di occupazione delle aree mediche (prima regione d’Italia), ma viaggiamo sempre sul limite del secondo indicatore, quello delle terapie intensive, che galleggia attorno al 20% da diverse settimane. Ma nonostante questo, la situazione rimane critica, soprattutto per la pressione sulla rete ospedaliera e la mancata programmazione di Regione Liguria, che continua a ripetere – anche nella quarta ondata – gli stessi errori, per quanto riguarda la separazione tra Ospedali Covid e Covid free, ad esempio. Nonostante questo, il sistema tiene, principalmente grazie alla campagna di vaccinazione dei mesi scorsi.

La campagna di vaccinazione in Liguria, però deve fare quello scatto in più che ad ora continua a non esserci e che come opposizioni stiamo chiedendo da tempo al Presidente e Assessore alla Sanità Toti. Perché tra una coda che porta i cittadini ad attendere ore in fila e all’aperto per avere il vaccino, e un black out dei sistemi di prenotazione di Alisa, il problema è anche la pessima organizzazione per la campagna di vaccinazione pediatrica.

Infatti siamo tra le ultime regioni per le vaccinazioni under 12 e a più di un mese dall’inizio della campagna, la situazione non è migliorata, con famiglie che provano a prenotare e che sono costrette ad attendere anche 2 mesi per un appuntamento. I primi passi, che avrebbero dovuto essere stati messi in pratica tempo fa, avrebbero dovuto essere un coinvolgimento delle scuole, un maggiore coinvolgimento dei pediatri, oltre a nuovi punti di vaccinazione dedicata, visto che quelli presenti non sono ancora sufficienti a smaltire le richieste, visti i numeri.

Nel frattempo, aspettiamo Toti in Commissione Sanità per spiegare come intende procedere per risolvere questo gap.

Per risolvere invece tutti gli ancora evidenti problemi che i liguri si trovano a fronteggiare in caso di positività, avevo proposto di prendere ad esempio quanto attuato in Emilia Romagna, e quindi di poter attivare il servizio di autotesting per certificare l’inizio (solo l’inizio) della quarantena. Solo per i vaccinati con ciclo completo, per evitare che venga utilizzato come metodo per eludere il green pass. In Emilia sta funzionando bene e semplifica molto la vita ai cittadini e al sistema.

Qual è stata la risposta dell’Assessore Toti? Era assente. In sua vece è intervenuto il delegato Scajola, che ha risposto con un tutto fuorché esaustivo “non è previsto”.

Un errore grave e miope, che obbliga le persone anche sintomatiche ad andare in farmacia, dal medico o in hub, per farsi certificare la positività, aumentando la circolazione del virus, ingolfando le farmacie e i medici di base.

Nel frattempo avevo preparato, e lo presenterò comunque nel prossimo Consiglio, un ordine del giorno per chiedere che la Regione Liguria si mobiliti nei confronti del Governo per poter permettere ai senza fissa dimora, che hanno completato il ciclo vaccinale, di avere il green pass. Infatti, per un vulnus legislativo, è possibile avere accesso alla campagna vaccinale anche non presentando un documento d’identità, ma non è poi possibile scaricare il green pass che in un momento come questo, con le nuove regole governative, diventa essenziale.

Attraverso l’aiuto di Associazioni presenti e attive sul territorio abbiamo individuato la possibilità di ricevere il Green Pass senza l’obbligatorietà del documento d’identità, quindi indicherò nell’ordine del giorno la richiesta alla Giunta di fare sue queste informazioni e darne massima rilevanza.

Nel frattempo, in base alle nuove regole imposte dal Governo da giovedì 20 gennaio barbieri, parrucchieri ed estetisti devono chiedere il green pass, da tampone o da vaccino e da febbraio il pass (la cui durata si riduce a 6 mesi) servirà per entrare in uffici pubblici e quasi tutti i negozi. Si continua a promuovere la vaccinazione, tramite l’utilizzo del green pass su sempre più aspetti della vita quotidiana, e con l’obbligo per gli over 50, che diventerà effettivo nelle prossime settimane.

Accanto a queste misure – sempre più stringenti, e che hanno portato ad una adesione del 90% delle prime dosi – resta ancora da scalfire una fascia rilevante della popolazione di indecisi o reticenti, che non sono irriducibili novax: per queste persone sarebbe forse più efficace accompagnare l’obbligo delle norme con una campagna di comunicazione e di informazione chiara, che consenta di sciogliere le paure di chi ha paura, a partire dai luoghi di lavoro e dalla scuola.

CARO BOLLETTE: UN’EMERGENZA SOCIALE ED ECONOMICA- L’agenda politica del Governo dovrebbe avere come primo punto questo tema: il rincaro bollette, il costo dell’energie, e gli effetti devastanti che sta causando sulle famiglie e sulle imprese. Un rincaro medio di 1000 euro l’anno per nucleo familiare, il raddoppio della bolletta energetica per le imprese, l’impatto devastante sulle associazioni, già piegate dalla pandemia.

Un’ondata che rischia di ampliare le disuguaglianze e bloccare nei fatti la ripresa del Paese. Non ci sono soluzioni “semplici”, ma la necessità di azioni ad ogni livello. A livello europeo, ad esempio: acquistare come Unione Europea il gas, rispetto alla trattativa dei singoli paesi membri, comporterebbe risparmi ingenti per tutta l’economia europea, e di ridurre il profitto dei fornitori. A livello nazionale, la sterilizzazione degli effetti dei rincari sta continuando, con oltre 10 miliardi di euro di risorse messe a disposizione: a questo va aggiunto il potenziamento della transizione energetica, a partire dalla diffusione delle comunità energetiche nel nostro Paese.

Ma anche la Regione deve fare la propria parte: serve un piano straordinario contro i rincari dell’energia, fatta di misure di sostegno diretto alle situazioni di maggiori difficoltà economica, a partire dall’edilizia popolare e alla situazione delle PMI, ad esempio nelle aree interne. Per questo abbiamo chiesto alla Giunta di lavorare in questa direzione, facendo una ricognizione delle risorse disponibili e di intervenire, come stanno facendo anche le altre Regioni d’Italia, a ulteriore sostegno delle misure del governo, per limitare i costi di una crisi che rischia di avere impatti fortissimi dal punto di vista economico e sociale.

VALENTINA GHIO CANDIDATA ALLA SEGRETERIA REGIONALE DEL PD – Nelle prossime settimane si terrà il Congresso Regionale del Partito Democratico della Liguria. Un appuntamento importante, avviato dal segretario uscente Simone Farello che ha gestito il partito in una fase difficile.

Ora è il momento del rilancio e dell’apertura. E la candidatura di Valentina è un grande segnale in questa direzione. Sono un po’ di parte, visto il percorso che abbiamo condiviso in questi ultimi dieci anni. Per le sue capacità, per il suo profilo di inclusione e di ascolto e per la nettezza delle sue idee che faranno bene al Pd e al centrosinistra ligure.

Qui il testo della mozione, con un titolo evocativo: “Nessuno si senta escluso”.

IL BUCO DI BILANCIO NELLA ASL4 – La sanità pubblica in Liguria sta subendo tagli, colpi e contraccolpi da anni. Il progetto di privatizzazione era iniziato con l’Assessorato Viale, e l’Assessorato Toti sta portando avanti il piano in maniera lineare, con liste d’attesa infinite, liguri che sono costretti ad andare a curarsi fuori regione o che, peggio, sono costretti a pagare se vogliono sottoporsi ad un esame urgente.

La logica del “chi può paga e si cura, gli altri aspettano” purtroppo non ha fatto sconto in nessun distretto socio sanitario, tagliando servizi e depotenziando gli ospedali e la medicina territoriale. Per ultimo, in ordine cronologico, il bilancio della ASL4 ne è un esempio, con un buco di 6 milioni di euro.

Abbiamo chiesto urgentemente a Toti e al Direttore Generale Petralia di riferire in Commissione sanità, rispetto ad una situazione economica preoccupante che rischia di portare a tagli ai servizi al territorio.

LO SFRUTTAMENTO DEL TERRITORIO CONTINUA – Lo sfruttamento del territorio continua: per l’entroterra del Tigullio servirebbero dei piani lunghi di investimenti, fatti di sostenibilità, invece il Ministero della Transizione Ecologica punta su nuovi scavi e miniere, approvando la ricerca mineraria in Val Graveglia, Petronio e Vara. Dietro la scusa della ricerca dei metalli si nasconde però il reale motivo e cioè l’avvio di nuove attività estrattive, che invece andrebbero assolutamente fermate e mai più riattivate.

Ci siamo mossi a tutti i livelli, consci tutti che il territorio sia stato già sfruttato oltre ogni limite, quindi non si può tornare indietro.

IL PROSSIMO CONSIGLIO REGIONALE: AL VOTO IL PIANO TERRITORIALE REGIONALE –

Martedì prossimo il Consiglio Regionale – a ranghi un po’ ridotti, vista la concomitanza del voto per il Presidente della Repubblica – dovrà approvare il Piano Territoriale Regionale, il principale strumento di programmazione urbanistica, che manca da più di trent’anni. Il PTR, così in sintesi per gli amici, dovrebbe essere un documento strategico, che dà gli indirizzi e gli obiettivi per la Liguria nei prossimi decenni; vocazioni economiche, sviluppo territoriale, reti strategiche sociali ed ambientali. Leggendo il documento, e lo dirò meglio in aula martedì, però a mancare è proprio un disegno di futuro: il documento è normativo dove dovrebbe essere programmatorio, e programmatorio dove dovrebbe essere normativo: non semplifica la vita ai Comuni, e ha una lettura anacronistica dello sviluppo dell’entroterra, per fare solo alcuni esempio. E poi, aggiungo, non ha un’idea di come impatterà il PNRR sul territorio, sulla rigenerazione urbana, sulla rete dei servizi, sulla scuola, sulle aree interne. Una occasione sprecata.

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA – Nella giornata di oggi iniziano le votazioni per il Presidente della Repubblica.

Un paio di commenti su quanto è successo nei giorni scorsi intorno a questo importante momento, decisivo per il Paese.

Intanto, il Presidente della Repubblica è la più alta carico dello Stato, una figura super partes, quindi non correntizia e tutto ciò non è stato preso minimamente in considerazione visto il dibattito che si è susseguito nelle ultime settimane. Le argomentazioni intorno al totoQuirinale, si sono concentrate su nomi di destra, di sinistra o di centro, non prendendo minimamente in considerazione il tema più importante di tutti, una persona garante della Costituzione, degna di ricoprire un ruolo del genere e rappresentativa di tutti gli italiani.

Secondo, la candidatura di Berlusconi paventata dal Centrodestra ha preso fin troppo tempo nel dibattito politico nel Paese. Da una parte, la chiara manovra partitica di indicare un nome chiaramente irricevibile, per poi indicarne un secondo che sembrerà nettamente migliore e dall’altra parte il vero e proprio vilipendio del Parlamento e del ruolo del Presidente della Repubblica accostandolo al nome del ex Presidente del Consiglio. Una ipotesi irrealistica e offensiva, che ha però catalizzato tanta attenzione e discussione nel Paese, e che negli scorsi giorni ha fatto un passo indietro, per porre fine a questa pantomima della destra e di Berlusconi in primis. Ora è il momento delle vere trattative, che a mio avviso, sono molto pasticciate, sia perché si mescolano a doppio nodo sul tema del Governo e sul futuro della legislatura, sia perché i profili che realmente possono avere un vasto consenso in Parlamento e possano essere dei riferimenti politici, scarseggiano. Come in ogni elezione, spunteranno diverse figure, ipotesi, appelli (condivido quello per Luigi Manconi, ad esempio) e anche l’appello per “una donna Presidente”.

Un appello che condivido, anche se quell’articolo indeterminativo suona sempre come svilente e autoassolutorio rispetto alle scelte della politica: come se non facessero differenza i nomi e i cognomi, le storie e i valori delle donne protagoniste della nostra storia repubblicana. Invece servirebbe la chiarezza, soprattutto da sinistra, di un profilo di donna autorevole, di robusta formazione costituzionale, antifascista e garantista, di esperienza istituzionale, profondamente democratica e laica, che rappresenti con chiarezza la questione della rappresentanza politica di genere, non in maniera annacquata.

Comunque, da lunedì si inizia a votare, e come sempre, si deciderà tutto nelle ultime ore.

CHIAVARI E UNA RISPOSTA A PARTECIPATTIVA – È periodo di elezioni, a maggio si voterà il nuovo Sindaco a Chiavari e nel Comune e in città iniziano a volare gli stracci. Da una parte, dal Movimento “apartitico” e ambientalista Participattiva verso le opposizioni di Palazzo Bianco e dall’altra all’interno della maggioranza di cui lo stesso movimento non solo fa parte, ma che esprime anche la attuale sindaca FF Silvia Stanig.

Ho letto con interesse un post degli amici di Partecipattiva, in cui vengo tirato in ballo in malo modo, e rimango abbastanza perplesso per diversi motivi.

Faccio una premessa: le scelte degli elettori si rispettano sempre, e non mi pare una idea illuminante da parte di quel movimento fare un comunicato per dare nei fatti degli stupidi a quasi 5 mila elettori (solo a Chiavari circa un migliaio) che hanno deciso poco fa di rinnovarmi la fiducia. E’ questione di democrazia e di educazione. Consiglio un ripasso di entrambe.

Passiamo alla politica: noto, da parte degli amici di Partecipattiva, un’estrema disinvoltura nel autodefinirsi difensori della Piana e definire il sottoscritto come invece il fautore unico della futura Diga, dimenticandosi di essere in amministrazione con Antonio Segalerba, membro di Città Metropolitana e in maggioranza con membri autorevoli del partito del Presidente Toti, o dal fatto che non siano stati in grado ad oggi di leggere le interrogazioni da me depositate in regione in questi anni in cui non chiedo l’avanzamento dei lavori, ma con cui dal 2015 chiedo alla Giunta Toti di prendere una decisione e di portarla avanti, fermare i lavori o non fermarli, qui vi lascio il link diretto alle interrogazioni per agevolare.

E poi mi stupisce un certo silenzio rispetto alla mia ultima proposta: ho avanzato l’idea di inserire la Piana dell’Entella nel Parco Nazionale di Portofino, e di farne un parco fluviale, per tutelare al meglio le aree verdi e la vocazione naturalistica dell’Entella. Partecipattiva è d’accordo o meno? Visto che sono in maggioranza, perchè, visto che la Sindaca è espressione di Partecipattiva, non porta in Giunta una delibera che avvia questo percorso di tutela della Piana? La Sindaca ha l’autonomia per farlo, se ritiene. Perchè non lo fa? Per mancanza di autonomia politica o perché non vuole muovere un dito in questa direzione?

Poi, un passaggio sulla coerenza. Avrei evitato di dare lezioni, fossi stato in loro. Nati per la trasparenza della politica, l’etica del bene comune e l’ambientalismo, si sono fatti passare sotto il naso i casi della tentata cementificazione di Via Trieste e la questione di Palazzo Ferden, con un Assessore che chiedeva agli uffici del Comune di svincolare un bene ad appartamenti ed un Consigliere Comunale che nel frattempo stava già vendendoli in giro, in attesa che in Comune si svincolasse l’immobile. Sono anche incuriosito da come reagirà il Movimento nei confronti della vicenda che riguarda il Presidente del Consiglio Antonio Segalerba, avranno lo stesso ardente fuoco di giustizia che hanno dimostrato poco tempo fa con le opposizioni?

E infine, come si sentono nei confronti dei loro elettori adesso? Dopo aver impostato una campagna elettorale, quella di cinque anni fa, in netta contrapposizione all’attuale maggioranza, sono saltati cinque minuti dopo dai banchi della minoranza all’altra parte per due posti e alcune deleghe. E ora, pur esprimendo la Sindaca Facente Funzioni, dichiarano che sarà il movimento di Segalerba a decidere chi sarà il prossimo sindaco, in attesa di capire che cosa verrà loro promesso, con una subalternità, quella sì imbarazzante e triste rispetto ai valori che volevano incarnare all’inizio del loro percorso.

