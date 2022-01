I tir che a Camogli escono dal cantiere dei box privati in via di costruzione nell’ex scalo ferroviario, lasciano pericolose “impronte” di fango, per natura viscido e scivoloso. Un rischio per ciclisti e motociclisti ed obbliga i pedoni più anziani a cauti passi per non cadere. Situazione indegna per un Comune chi si fregia di poter issare la bandiera Lilla. (m.m.)