Calcio/ Cogornese, la beffa arriva al 91': la Caperanese vince 2-1 - LevanteNews

Dall’Usd Cogornese 1964

Caperanese – COGO 2 – 1 ( Mazzino )

Orgoglio, questo è la prima parola che ci viene in mente. Questo è il sentimento che ci portiamo a casa dopo la sconfitta di ieri. L’ orgoglio di aver giocato alla pari, se non meglio come tanti i presenti in tribuna ci hanno riconosciuto, contro una compagine costruita con la non nascosta ambizione di salire di categoria. Orgoglio per aver comunque chiuso il girone di andata al comando solitario della classifica grazie a una rosa allestita con un budget pari a zero euro, sostenendo solo due allenamenti a settimana e con un gruppo di calciatori disposti ad autotassarsi pur di garantire a loro stessi trasferte, cene e prestazioni del massaggiatore. Orgoglio per esser campioni d’ inverno grazie a ragazzi prima di tutto tifosi e poi giocatori della Cogornese. Orgoglio per investire solamente nei rapporti umani ed esser competitivi.

Certo, la sconfitta brucia e ci fa rosicare perché a nostro avviso immeritata e perché arrivata al 91esimo dopo esser stati in vantaggio ma poi rimontati con gli unici due tiri in porta subiti. Ma il calcio è spesso crudele e ne dobbiamo accettare le regole, vince chi segna più reti e i nostri quotati avversari ne hanno realizzati più di noi. La sconfitta fa male ma il bicchiere resta comunque mezzo pieno, sì perché prima di questo match ci eravamo posti qualche dubbio su quanto poi realmente potevamo chiedere da questo campionato : ieri siamo usciti sconfitti e arrabbiati, ma anche più consapevoli del nostro valore.

Facciamo i doverosi complimenti ai nostri avversari per la vittoria ma facciamo anche un grande applauso ai nostri ragazzi e al nostro Mister Andrea Bacigalupo autore di un lavoro egregio considerate le disponibilità che il mondo Cogornese può a lui offrire. Facciamo un applauso al coach e ai suoi collaboratori, volontari che non mancano mai di offrire il loro supporto. Da stasera si riparte, ci sono ancora tredici giornate e abbiamo una gran voglia di divertirci ancora.