Sestri: progetti per la collettività, fino al 28 gennaio la manifestazione di interesse - LevanteNews

Dal comune di Sestri Levante

Resta aperta fino al 28 gennaio la manifestazione di interesse aperta dal Comune di Sestri Levante quale capofila del Distretto socio sanitario n. 16 (Casarza Ligure, Castiglione Chiavarese, Moneglia, Maissana, Carro e Varese Ligure) e indirizzata agli enti del Terzo settore che lì operano (come società cooperative, organizzazioni di volontariato, associazioni di cooperazione sociale…) che sono interessati a ospitare percettori di Reddito di cittadinanza per la realizzazione di progetti utili alla collettività.

Il Comune di Sestri Levante prosegue quindi le attività di affiancamento di chi percepisce il Reddito di cittadinanza nell’ottica di un reinserimento nel mondo del lavoro dei soggetti beneficiari ma anche in un’ottica restitutiva nei confronti della comunità di appartenenza attraverso la realizzazione di progetti in ambito culturale, ambientale, sociale, di tutela e cura della città. Si tratta, in generale, di attività complementari e integrative rispetto a quanto ordinariamente portato avanti, create a partire dai bisogni e dalle esigenze della città a supporto delle azioni portate avanti dal Comune.

Per questa ragione il Comune di Sestri Levante ha deciso di coinvolgere gli enti del Terzo settore, puntando alla realizzazione di un concreto meccanismo virtuoso in cui Comune, enti operanti nei servizi sociali ed economici e persone beneficiarie del Reddito di cittadinanza realizzano progetti di crescita sia per l’individuo che per la collettività. I soggetti del terzo settore sono quindi invitati a presentare la propria candidatura e corredata da uno o più progetti per la realizzazione delle attività: a chiusura della manifestazione di interesse, verranno verificate le domande pervenute e i relativi progetti, a cui seguirà la stipula di un accordo specifico tra soggetto proponente e comune per dare poi avvio al progetto.

La candidatura deve essere presentata entro le 12 di venerdì 28 gennaio: tutte le informazioni e i relativi moduli sono disponibili sul sito del Comune di Sestri Levante a questo link http://www.comune.sestri-levante.ge.it/index.php/news/bandi-avvisi-concorsi/331-manifestazione-di-interesse-enti-del-terzo-settore-per-progetti-utili-alla-collettivita

La realizzazione di progetti utili per la collettività rientra tra le azioni che i Servizi alla persona del Comune di Sestri Levante, all’interno delle attività del Distretto sociosanitario 16, hanno impostato per accompagnare chi percepisce il Reddito di cittadinanza. Negli ultimi 2 anni sono 31 le persone che – nonostante la pandemia – nel Distretto hanno partecipato alle attività dei PUC – progetti utili per la collettività, e dato che il numero dei percettori di reddito di cittadinanza varia continuamente anche nella durata di percezione del beneficio stesso, è necessario individuare molteplici attività progettuali differenti anche per tipologia così da poter permettere a tutti di poter occuparsi in un progetto.