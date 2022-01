Recco: lungomare Italia, la pedonale di romantici e innamorati - LevanteNews

Lungomare Italia a Recco è la pedonale preferita da innamorati e romantici, meriterebbe di essere chiamata il “lungomare dei Sogni”. Preclusa quando le mareggiate diventano spettacolo e si infrangono contro le scogliere, è meta anche dei pescatori di canna e di fotografi a caccia di inquadrature: di fronte il promontorio di Portofino. C’è anche la favolosa villa-yacht immersa nel mare che indusse il principe Mario Colonna a trasferirsi con la famiglia da Roma a Recco per goderne la bellezza. Tre nei: le “foglie” potate di una palma abbandonate; il testo quasi illeggibile in una lapide dedicata a Ruby Bonfiglioli (dovrebbe forse farsene carico l’Anpi); la mancanza di una transenna che impedisca di proseguire la passeggiata in un sentiero pericoloso.