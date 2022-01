RASSEGNA STAMPA. Giornata della Memoria e Casone dello Stecca - LevanteNews

Oggi, domenica 23 gennaio, auguri a Clemente. Mercati settimanali: Moneglia. Proverbi: di giovani ne muore qualcuno, di vecchi non c’è scampo per nessuno”.

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA

Il Secolo XIX.

Giornata della Memoria. “Le Pietre d’inciampo in Riviera, Edith Bruck parla agli studenti” (il programma presentato dal vicepresidente vicario Anpi Roberto Pettinaroli ndr); “Casone dello Stecca, ultimata la ristrutturazione del tetto”.Pianeta covid: “Nella Asl 4 ieri i nuovi contagi sono stati 585; i pazienti ricoverati sono 30”; “I contagi a scuola, 40 classi in quarantena”; “Green pass alle Poste ‘La pensione è un diritto ma la salute va tutelata’”; “Vaccini, 65.000 richiami, oltre la metà dei residenti ha ricevuto la terza dose (naturalmente si parla della sola Asl 4 ndr); “Chiusure volontarie dei locali, ora riapriamo in sicurezza”. Caro bollette: “Molte attività a rischio crisi”.

Sestri Levante: pescasportivi e canoni delle concessioni, rendere strutturale la riduzione tariffaria. Chiavari: Calata Ovest, obiettivi 2022 “Innovazione, formazione e alta qualità”.

