Rapallo: "Ancora esche sospette, fate attenzione ai cani" - LevanteNews

Bocconi sospetti in centro a Rapallo. Si tratta di albicocche disidratate. La polizia municipale coordinata dal comandante Marco Delpero ha immediatamente provveduto a rimuoverli. In attesa che gli esami di laboratorio confermino o meno che contengano veleno, il sindaco Carlo Bagnasco invita i proprietari dei 7. 000 cani rapallesi, oltre quelli ospiti della città, a prestare la massima attenzione.

Dice il sindaco: “Mi è stata da poco segnalata la presenza di bocconi sospetti nel centro cittadino. In questo momento sono insieme alla polizia municipale per verificare la presenza di ulteriori esche in altre zone della Città. Come sempre il Comune, anche grazie all’ausilio delle telecamere di video sorveglianza, è attivo nell’evitare e punire questi atti di terribile cattiveria e codardia”.