La scoperta dell'acqua calda - LevanteNews

Dinanzi ai tragici effetti del contagio da Covid19 non c’é altro da fare che rammaricarsi. L’evento pandemico, oggi in sperabile rimessa di gravità, richiede ancora vigilanza.

Nondimeno, ogni moneta ha due facce e, similmente, ogni evento tragico porta con sé fenomeni concomitanti differenti.

La narrazione, incline alla provocazione come utile esercizio di pensiero, illustra un aspetto complementare al dramma in corso: il rivelarsi di una natura umana individuale che prima procedeva sottotraccia.

E’ stato utile l’accessorio obbligato della mascherina per smascherare, ecco la contrastante concomitanza, le caratteristiche, la vera indole che persistevano nascostamente in amici, parenti, vicini di casa, colleghi di lavoro.

Riecheggiando il proverbio africano “ogni tanto occorre scrollare l’albero delle amicizie per far cadere i frutti marci”, molte relazioni amicali, familiari e anche sentimentali hanno scoperto la presenza di un insormontabile muro divisorio d’incomprensione tra le parti.

La protensione a dividere-per-categorie non ha tardato ad attecchire in una popolazione già storicamente contraddistinta dalla disunione, compromessa dall’individualismo e da un’ invidia tipica della condizione di prossimità.

Sulla base di tali sintetici presupposti, l’innesco della faziosità ha avuto gli esiti previsti, scatenando differenze ideologiche, alimentate ai vari livelli di comunicazione istituzional-mediatica, tra i molto fiduciosi e i poco fiduciosi nelle restrizioni adottate dal Governo.

Ciò ha comportato divisioni, impensabili fino al giorno prima, che per ironia riportano al testo di Alessandra Amoroso, “Estranei a partire da ieri”.

Questo clima malsano, insinuato nei rapporti quotidiani, ha permesso (ecco l’altra faccia della moneta) di procedere ad un opportuno repulisti, in taluni casi liberatorio, tra gli affetti individuali.

L’apparente affinità in cui alcune relazioni convivevano da anni senza intoppi oggi è stata smascherata e compromessa in base alla volontà delle parti di sottoporsi o meno alla vaccinazione.

Incredibile a dirsi, alle annose conflittualità nord-sud, animalisti-cacciatori (tralasciando l’ostilità verso i migranti che accalorava la politica di poco tempo fa) si affianca oggi la disputa fratricida tra si-vax & no-vax, senza alcun superiore accenno.

Fatto sta che la comunicazione istituzionale nulla ha fatto per evitare tale clima di malessere. Fatto sta che l’individuo é caduto nel tranello, dimostrando l’incapacità di solidarizzare e l’inerme fiducia per una verità simpatica alla nomenklatura.

In breve, lo spoils system cui eravamo abituati dopo ogni periodica chiamata alle urne (superata ormai dalla perenne emergenza), avviene pari pari nelle nomine in ogni commissione (scientifica e non) di matrice governativa.

E’ la scoperta dell’acqua calda. Così, scienziati famosi, al primo soffio opposto di vento, diventano ciarlatani & amicizie consolidate dall’infanzia da un giorno all’altro annullate, a riecheggiare il “Compagno di scuola, compagno di niente” di Venditti.