Cinque Terre: il Parco distribuisce le barbatelle ai conduttori di terreni - LevanteNews

Dal Parco Nazionale delle 5 Terre

Il Parco informa che sono in distribuzione le barbatelle di vite presso la Cantina Cinque Terre, ai conduttori di terreni e aziende agricole che hanno presentato regolare richiesta.

L’ente, tra le attività a sostegno del comparto agricolo fornisce le barbatelle certificate a conduttori di terreni o aziende agricole ricadenti nel territorio dell’area protetta, per la realizzazione o il mantenimento di filari e pergole. In consegna dei prossimi giorni anche la fornitura per il ritiro presso la Cantina Sassarini a Monterosso al mare.