Non è neppure più una notizia. La realizzazione di un marciapiedi a sbalzo, in via Bettolo a Camogli, per quanto possa sembrare impossibile, ha di fatto portato ad un restringimento della carreggiata. Quel che è peggio l’inevitabile cancellazione della riga di mezzeria non aiuta. Così accade spesso che i bus di linea (o i camion) debbano fermarsi per evitare di “strisciare” con la fiancata sulle auto che provengono in senso contrario. (m.m.)