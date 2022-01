Calcio/ Il Rapallo Rivarolese sbanca il campo di Molassana: decide Zunino all'89' - LevanteNews

Dai Vecchi Ruentini su Facebook

ECCELLENZA, GIRONE “B” 18a GIORNATA:

MOLASSANA BOERO – RAPALLO RIVAROLESE 1-2

RETI: 2° Grosso (M), 81° Paterno (RR), 89° Zunino (RR).

ARBITRO: Sig. Leonardo Leorsini di Terni.

SPETTATORI 100 circa

L’obiettivo dei nostri ragazzi per la partita odierna erano i 3 punti, e gli stessi sono arrivati al termine però di un match disputato in maniera meno brillante del solito, frutto di trame di gioco non proprio cristalline. Per contro il Molassana ha segnato subito dopo pochi minuti e pur non disponendo di un tasso tecnico eccelso, ha sempre profuso giocate veloci anche grazie ai tanti under in campo.

Pronti-via e i padroni di casa sono subito in vantaggio al 2° con Grosso che con una palombella beffa Scatolini, forse ingannato sulla traiettoria dal sole. All’11° Farina si invola sulla destra, ma sbaglia malamente la conclusione. Al 13° episodio sospetto nell’area del Molassana, Paterno viene atterrato piuttosto bruscamente da un difensore, ma l’arbitro fa continuare. Al 17° una punizione dal limite di Chiarabini viene facilmente parata dal portiere. Al 24° un tiro di Michelotti dal limite finisce di poco fuori. Al 32° incursione di Monarda sulla sinistra, il suo tiro finisce però alto. Al 36 da calcio d’angolo conclusione di Paterno altissima. La prima frazione di gioco si conclude con un tiro ampiamente fuori di Ymeri, al termine di un’azione confusa. Squadre al riposo.

La ripresa si apre con un tiro dal limite di Farina al 46° deviato in angolo da un difensore rapallese. Al 53° gran tiro di Michelotti dai 30 metri che purtroppo sfiora il palo. Al 58° da calcio d’angolo un colpo di testa di Patini finisce lontano di poco dalla porta bianconera. Poi più nulla fino all’80° quando abbiamo il pareggio ruentino con un gran gol di Paterno di testa che conferma il gran momento di forma dell’attaccante rapallese, 1-1! All’81° Zunino si infila tra due difensori e conclude a rete, ma il portiere para. All’83° tiro a girare di Biancato di poco fuori. All’89° gol vittoria degli ospiti con il bomber Zunino su assist di Brusacà. Dopo 4 minuti di recupero, l’arbitro fischia la fine, game set and match per il Rapallo Rivarolese.

La prossima partita vedrà di fronte domenica prossima 30 Gennaio al “Macera” i ruentini all’attuale provvisoria capolista Angelo Baiardo, compagine molto forte, dotata di diversi elementi di spicco. Servirà però una prestazione ben diversa da quella di oggi ai ragazzi di mister Fresia per ottenere punti contro un avversario assai ostico.