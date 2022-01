Calcio/ Giampaolo inizia con un ko: Samp battuta dallo Spezia - LevanteNews

Spezia: Provedel; Amian, Erlic, Nikolaou, Reca; Sala, Kiwior, Kovalenko.; Verde, Manaj, Gyasi;. All. Motta

Sampdoria: Falcone; Bereszynski, Ferrari, Magnani, Augello; Ekdal Rincòn, Thorsby; Candreva; Gabbiadini, Caputo. All. Giampaolo.

Giampaolo torna in panchina e parte con una sconfitta: al Picco la Sampdoria perde 1-0 contro lo Spezia con una rete realizzata da Verde al 69’ e colleziona il quarto ko consecutivo. I blucerchiati restano in 10 per l’espulsione ad Ekdal per una manata ai danni di Sala. Il tecnico riparte dal 4-3-1-2 con Bereszynski e Augello sulle fasce, Magnani e Ferrai centrali. In mezzo Thorsby, Ekdal e Rincon. In attacco Caputo e Gabbiadini.

Un primo tempo senza occasioni degne di nota con entrambe le squadre che fanno fatica a prevalere l’una sull’altra e i portieri mai impegnati. Nella ripresa dopo un inizio soporifero al 59’ la prima azione è della Sampdoria ma Caputo non riesce a leggere una bella giocata di Gabbiadini e la palla viene deviata in corner. I blucerchiati premono e al 68’ Caputo colpisce di testa il palo. Nel capovolgimento di fronte lo Spezia trova il gol: Agudelo, subentrato a Kovalenko trova Verde dalla parte opposta che di destro infila Falcone. Non bastava il gol, al 73’ Ekdal clpisce Sala e viene espulso. Lo Spezia prova a chiuderla e la Sampdoria attacca a testa bassa senza riuscire a rimettere la gara in parità. Finisce così al Picco, con il Doria che resta a 20 punti e la classifica che fa paura. Alla ripresa la sfida al Ferraris contro il Sassuolo.