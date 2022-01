Bogliasco: Sala Ferrari, tamponi a circa 60 studenti - LevanteNews

Dal Comune di Bogliasco

Oggi alla Sala Ferrari di Bogliasco grazie all’instancabile lavoro della Farmacia Corsanego sono stati fatti i tamponi per tornare a scuola circa 60 studenti di infanzia, primaria e secondaria, organizzati dalla nostra amministrazione comunale per quei bambini e bambine che avevano bisogno rapidamente di un tampone per tornare in classe.

Il Comune desidera ringraziare la Farmacia Corsanego per la disponibilità e il prezioso supporto oltre ad Asl3 nella persona della dottoressa Boccardo che ci ha aiutato a velocizzare le pratiche scolastiche.