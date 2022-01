Sestri: "Pesca ricreativa, no al super canone demaniale" - LevanteNews

Da Roberto Cassinelli (deputato di Forza Italia) e Claudio Muzio (consigliere regionale)

“Forza Italia è al fianco delle associazioni di pesca sportiva e ricreativa nella battaglia per evitare l’innalzamento del canone di concessione da 500 a 2500 euro e oltre. Faremo la nostra parte in Parlamento e in Regione per non fare ricadere su queste associazioni senza scopo di lucro un autentico salasso che ne metterebbe a rischio la stessa sopravvivenza”. È quanto dichiarano i due esponenti di Forza Italia on. Roberto Cassinelli e il capogruppo in Regione Claudio Muzio, anche nella sua veste di presidente dell’associazione pesca ricreativa “Borgo Renà”. Il primo ha sottoscritto a tal fine un emendamento al decreto Milleproroghe, mentre il secondo ha depositato una Interrogazione in Regione.

“Abbiamo riscontrato sul tema una grande condivisione tra tutte forze politiche”, hanno sottolineato i due esponenti azzurri al termine di un convegno che ha avuto luogo stamane a Sestri Levante. “Questa condivisione è un elemento di fondamentale importanza per riuscire a portare a casa il risultato”, hanno aggiunto.

“Queste associazioni svolgono un’importante funzione di aggregazione sociale e di promozione delle attività legate alle tradizioni locali, ed è proprio in ragione di tale funzione che riteniamo motivato il pagamento di un canone ridotto. L’eventuale chiusura di queste realtà associative porterebbe ad un impoverimento sociale ed anche culturale per il nostro territorio”, hanno concluso.