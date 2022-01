Sestri: "Concessioni senza fine di lucro, canoni demaniali a 500 euro" - LevanteNews

Dall’ufficio stampa di Luca Pastorino, Deputato della Repubblica – Liberi e Uguali, Segretario alla Presidenza della Camera

“Questa mattina a Sestri Levante ho ribadito il mio impegno per riportare i canoni demaniali minimi marittimi a 500 euro per tutte quelle attività senza scopo di lucro, tema che deve avere la giusta attenzione del governo”, ha dichiarato Luca Pastorino, deputato ligure di Leu e segretario di presidenza alla Camera, che questa mattina ha partecipato all’assemblea organizzata dal Comitato Pescatori Dilettanti Sestresi per fare il punto sui canoni.

“Il tema vede una trasversalità di interessi e intenti tra forze politiche e questo è un segno positivo: saremo uniti in questa battaglia in Parlamento e in Consiglio regionale”, conclude Pastorino.