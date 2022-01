Sestri: canoni demaniali minimi, incontro e proposte - LevanteNews

Dall’ufficio stampa del consigliere regionale Domenico Cianci

L’aumento del canone minimo demaniale per le attività senza scopo di lucro è stato al centro di un incontro organizzato questa mattina dal Comitato Pescatori dilettanti sestresi all’Annunziata di Sestri Levante. “La Regione si impegnerà ad emanare una direttiva che consentirà ai Comuni di accorpare tutte le realtà titolari di concessione demaniale in associazione, consorzio o altra forma aggregativa – spiega il consigliere regionale di Cambiamo!, Domenico Cianci, presente all’incontro -. Così facendo sarà possibile raccogliere tutte le concessioni in una unica da affidare, poi, all’associazione stessa; questa in seguito distribuirà, alle singole realtà aderenti, gli spazi e i servizi sulla base degli accordi stabiliti nel regolamento. Inoltre – conclude Cianci – chiederemo che il Governo abbassi a 500 euro, anziché 2.500, il canone minimo per il 2022 e per gli anni successivi”.