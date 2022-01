'Santa': il Comune promuove la città attraverso cinque storie - LevanteNews

Da Comunicazione Sindaco SML (ossia Santa Margherita Ligure ndr)

Il Comune di Santa Margherita Ligure realizza una docuserie per promuovere il territorio e la residenzialità.

Pronta la prima puntata su “Famiglia e qualità della vita”; la presentazione nei prossimi giorni

Bellezza e qualità della vita; tradizioni e socialità; clima e accoglienza. In breve, Santa Margherita Ligure. Il Comune mette in vetrina le caratteristiche della cittadina dell’Italian Riviera attraverso una docuserie in cinque puntate della durata di circa 15 minuti ciascuna. Si chiama “This is us” progetto in cinque anni – una puntata all’anno – con finalità turistiche, residenziali e storiche realizzato dalla casa di produzione White&Movie di Barbara Inverni.

«L’idea nasce nel 2020 durante il lavoro di analisi delle strategie per la ripartenza turistica del dopo pandemia – spiega il Sindaco di Santa Margherita Ligure Paolo Donadoni – ma anche dalla volontà di raccontare le storie di chi in questi anni ha scelto di venire ad abitare nella nostra città, persone che, incontrandole, mi parlano di Santa Margherita Ligure con entusiasmo. Noi avevamo le idee chiare su cosa raccontare e Barbara Inverni della White&Movie è stata brava a tradurle in immagini e interviste. Il risultato è anche uno spaccato di quello che è Santa Margherita Ligure adesso, una testimonianza per le generazioni future, per cittadini e ospiti».

Il primo episodio ha come titolo “Be Family” e racconta la qualità della vita e la dimensione a misura di famiglia di Santa Margherita Ligure. Le riprese sono state realizzate nel corso del 2021. Oltre ai meravigliosi scorci naturalistici (riprese aeree di Drone Service di Stefano Ingraffia), vengono presentate le storie di cinque famiglie che per motivi differenti hanno deciso di vivere a Santa Margherita Ligure o di ritornarci. Ne emerge un ritratto di una cittadina in cui la qualità della vita è alta (“da quando abito qui non uso più l’auto”), in cui è forte il senso di comunità (“condividiamo le esperienze e ci aiutiamo l’un l’altro”) e in cui il vivere a contatto con la natura è un’esperienza ordinaria (“ero in canoa e ho visto i delfini vicino a me”).

Spiega Barbara Inverni: «Il taglio che ho scelto di dare alla narrazione deriva dalla voglia di raccontare come si vive davvero a Santa Margherita Ligure tutto l’anno: dove si portano i bambini all’uscita dalle scuole, cosa si fa nel tempo libero, quali sono i luoghi che si frequentano e le abitudini familiari. Così anche a livello di stile di ripresa sono andata alla ricerca di immagini e dettagli in grado di rappresentare la nostra bellezza da un punto di vista autentico. Non siamo solo una cartolina, ma una comunità di persone che vive in posto davvero unico e che lo protegge come fosse un tesoro».

“Be Family” sarà disponibile sui canali del Comune di Santa Margherita Ligure.

A questo link è disponibile il trailer https://youtu.be/XHM2ie_YQjM