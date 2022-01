RASSEGNA STAMPA. Covid in Asl-4, parlano i numeri con 650 nuovi contagi - LevanteNews

Oggi, sabato 22 gennaio, auguri a Vincenzo. Mercati settimanali: Deiva Martina; Sestri Levante. Proverbi: “Un fiore non fa primavera”.

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA

Il Secolo XIX. Pianeta covid: “Ieri in Asl 4, i nuovi contagi sono stati 654; i pazienti ricoverati sono 31”; “Le nuove regole per la scuola? Stop ai continui cambiamenti”: “Mini hub in biblioteca a Recco”; “Tempi più brevi per tornare ad allenarsi, i club promuvono le nuove regole”; “Fincantieriu, via alla terza dose”.

Sestri Levante: Ghio candidata segretaria Pd, “Valorizzato il Tigullio” (Commento. Coro di consensi tra i democratici). Lavagna: si guasta una Tac, tre giorni per ripararla”. Lavagna: diga dell’Entella, diffida di Italia Nostra. Chiavari: piazza dell’Orto, via alla pulizia dei canali. Chiavari: puliamo i sentieri domani alla foce dell’Entella. Chiavari: nuovi nati, il Comune conferma il bonus.

Rapallo: appartamenti nella villa della strettoia di San Michele. Rapallo: trekking e biologia marina, il Comprensivo sugli scudi. Santa Margherita Ligure: bike sharing fino a maggio con nuovi mezzi e tariffe. Portofino: il caso di divieto di sorvolo, sempre risolto con deroghe.

Camogli: undici mesi fa il crollo del cimitero; in attesa dei test del Dna. Recco: progetto lungomare, vertice con le categorie.

Coreglia: Giornata della Memoria tra gli ulivi.