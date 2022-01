Lettere/ "Park Assarotti a Chiavari, ridateci siepi e muretto" - LevanteNews

Da Gualtiero Maldé

Il recente rifacimento del parking al lato della stazione ferroviaria ha peggiorato enormemente

l’estetica di un’area importante e centrale della città.

Anteriormente, a delimitare la zona destinata alle auto, esisteva un muretto basso, con piano

seduta in ardesia e soprattutto c’era una siepe di piante sempreverdi lungo tutto il perimetro

dell’area. La siepe esisteva, ed era tenuta più alta, anche sul confine verso i binari della ferrovia

e costituiva pertanto anche una barriera acustica.

Si tenga presente che il rifacimento del parking era stato motivato dalla incorporazione dello

spazio occupato da un binario ferroviario, fuori uso da decenni. Quindi, a parità di condizioni,

già si rendevano disponibili vari posti auto in più.

Tuttavia, invece di limitarsi ad incorporare questi nuovi posti auto, è stato deciso di radere al

suolo sia il muretto che tutte le siepi perimetrali dell’area, evidentemente per dare spazio ad

un numero aggiuntivo di auto. Inoltre è stata addirittura ridotta la larghezza del marciapiede

di corso Assarotti limitrofo al parcheggio, che va dalla stazione fino all’incrocio con corso

Garibaldi, lungo più di cento metri.

Adesso l’intera area del parking risulta essere un’aperta e squallida piana di asfalto scuro,

visibile da tutti i lati. E le auto ora posteggiano rasenti al marciapiede, separate non più dal

muretto e dalla siepe, ma solo da un cordolo alto pochi centimetri.

E’ incredibile che l’amministrazione comunale, che peraltro in questi anni ha realizzato tanti

interventi positivi e veramente lodevoli nella città, abbia potuto approvare un progetto che

abbruttisce un’area così importante.

Mentre al giorno d’oggi, in ogni città, ci si sforza di aumentare gli spazi verdi e quelli pedonali,

a Chiavari è stata fatta un’operazione al contrario. Operazione oltretutto certamente non

necessaria, perchè molto raramente l’occupazione del parking raggiunge il 100%.

E’ auspicabile che l’amministrazione comunale, quella attuale o quella che verrà eletta,

riconoscano l’errore compiuto (errare humanum est) e vi pongano rimedio.

Al posto della fila destinata alle auto, al lato del marciapiede, esiste lo spazio per ricostruire

un muretto e soprattutto per rimettervi una siepe, magari di piante che fioriscano e che certamente

potranno riqualificare l’intera zona, così frequentata e di grande passaggio per tutti i chiavaresi

e per i turisti.