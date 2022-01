Lettere/ "Caccia: fallita la richiesta di referendum per l’abolizione" - LevanteNews

Da Pino Lanata

Il comitato “Sì Aboliamo la caccia” aveva proposto, nei primi mesi del 2021, un referendum contro la caccia.

Tutto legale; la Costituzione Italiana prevede il referendum abrogativo per le leggi in vigore; occorre una richiesta con 500.000 firme valide utili.

Dopo campagne abbastanza martellanti, il Comitato ha dichiarato di aver raccolto 520.000 firme.

Balla colossale!!!

Ne ha depositato 256.274 e dopo il controllo della Corte di Cassazione quelle valide sono rimaste 119.160 (ordinanza del 15/12/2021). No al referendum abrogativo.

Ecco come si vuole influenzare l’opinione pubblica con informazioni subdole e striscianti, ma potenzialmente pericolose. Travisare la verità non è solo peccato, ma anche un vero e proprio reato. Ci saranno delle inchieste e delle condanne per tali falsità?

Sparare contro la caccia e i cacciatori è facile; dire la verità, da parte di simili comitati, è impossibile.