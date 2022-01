Le ricette di Renzo Bagnasco: astice al forno - LevanteNews

Da Renzo Bagnasco “La vera cuciniera genovese … oggi” Panesi Editore

Ricetta

Astice al forno

Ingredienti: 2 astici da 600 gr l’uno, 300 gr di pomodori maturi o pelati, 1 spicchio d’aglio sbucciato, 1 ciuffo di prezzemolo, 1 cucchiaio di maggiorana tritata, ½ bicchiere di olio evo e sale.

Esecuzione: puliti gli astici bollirli per 5 minuti in acqua salata e tritare grossolanamente i pomodori scartando i semi e tritandoli all’aglio e al prezzemolo; pronti staccare loro le zampe e le chele e con le code tagliate a metà per il lungo, disporli in una teglia unta d’olio e infornare a 180° per 15’. Rosolare con l’olio il prezzemolo e l’aglio tritati e unirvi i pomodori cuocendo il tutto a fuoco lento e per 5’ salando; unirvi la maggiorana e, ben amalgamando versare tutto sugli astici in forno; cuocere per ulteriori 5’ così che i crostacei si insaporiscano.

Gli antichi romani erano ghiotti di pesce, non parliamo poi delle aragoste e crostacei simili. Come ci racconta Columella (1° secolo d.C.): non v’era benestante che non si facesse nella propria villa, la “piscina” per poterli allevare ed averli sempre freschi. Oltre che prepararli come noi oggi, andavano matti per le polpette di aragosta, calamari e seppie.