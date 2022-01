Lavagna: imbarcazione in fiamme, in corso le operazioni di spegnimento - LevanteNews

Un’imbarcazione ormeggiata alla diga interna del porto di Lavagna ha preso fuoco per cause al momento imprecisate nelle prime ore del pomeriggio. Gli operatori portuali e la guardia costiera hanno provveduto ad allontanare le barche vicine. I vigili del fuoco sono al lavoro per spegnere il rogo. La alta fumata nera alzatasi, rivela che a bruciare è materiale plastico, ossia con ogni probabilità le strutture del natante che mantiene al momento la galleggiabilità. Sul posto con gli uomini del Circomare di Santa Margherita Ligure, anche i carabinieri.