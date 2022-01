Chiavari: Giorno della Memoria: le iniziative dell'Anpi - LevanteNews

L’Anpi di Chiavari ha presentato oggi pomeriggio, nei locali del Piccolo Auditorium di largo Pessagno, le iniziative previste per il Giorno della Memoria, realizzate in collaborazione con l’Amministrazione Comunale, le scuole e le associazioni del territorio. Ad illustrarle il vicepresidente Roberto Pettinaroli: “L’obiettivo che ci siamo dati è quello di aprirci all’esterno, al dialogo non soltanto con le altre sezioni del comprensorio ma anche con le altre realtà, in modo da fare rete e aumentare l’impatto della nostra proposta, con gli studenti e con i Comuni, il primo presidio di democrazia di cui godono i cittadini”.

Rientra in quest’ottica l’inizio del percorso, che culminerà nel 2023, finalizzato alla posa delle “pietre d’inciampo”, cubi di pietra sopra cui viene inserita una lastra di ottone riportante il nominativo, la data di nascita e l’eliminazione dei deportati nei campi di sterminio nazifascisti: l’Anpi di Chiavari intende entrare nella rete europea che fa capo all’artista tedesco Gunter Demnig, il primo a crearle, “al fine di raccogliere il messaggio di un’Europa che nasce dalle macerie della seconda guerra mondiale e quindi anche dai lager. Presenti già in alcune città italiane, tra cui anche Genova, nessuna è stata ancora posta nella riviera di Levante; la nostra idea è quella di coinvolgere non solo Chiavari ma tutti i Comuni, da Recco a Moneglia, nonchè l’Aned, la Comunità Ebraica genovese e il sindacato”, dice Pettinaroli. Le pietre d’inciampo vanno, infatti, collocate in corrispondenza dell’ultimo domicilio conosciuto del deportato, sul selciato pubblico. Attualmente è in corso l’iter di raccolta delle adesioni delle varie associazioni, la formulazione della richiesta ufficiale d’inserimento è prevista per febbraio.

A quest’azione altamente simbolica di memoria diffusa, che l’Anpi auspica possa essere presa in considerazione in vista della candidatura del Tigullio a capitale italiana della cultura 2024, si aggiunge la seconda iniziativa pensata per il Giorno della Memoria, una videoconferenza in collegamento da Roma con la scrittrice ebrea di origine ungherese Edith Bruck, sopravvissuta all’orrore di tre campi di sterminio (Aushwitz, Dachau e Bergen-Belsen), presso la cui abitazione, ricordiamo, Papa Francesco si recò a febbraio dell’anno scorso per chiedere perdono al Signore delle sofferenze inflitte al popolo ebraico a nome di tutti i cristiani. Un fatto del tutto eccezionale, di portata storica.

L’incontro, che verterà sul penultimo libro della Bruck (“Il pane perduto”), sarà ospitato nell’Aula Magna del Liceo Artistico Luzzati mercoledì 26 gennaio prossimo alle ore 12 e verrà seguito in remoto da centinaia di studenti delle scuole del territorio (Liceo Da Vigo di Rapallo, Istituto Natta-De Ambrosis di Sestri Levante, Liceo Marconi Delpino e Liceo Sportivo Gianelli di Chiavari), vedendo la collaborazione dell’associazione Futura di Lavagna, la cui presidente Aurora Pittau ha partecipato anche lei alla presentazione di oggi, insieme alla vicepreside del Luzzati, Giulia Marseglia.

“La memoria non è un discorso retorico, è l’unico strumento che abbiamo per non ricadere in determinati errori ed orrori – dichiara Silvia Stanig, sindaco facente funzioni di Chiavari -. Siamo chiamati tutti ad un atto di responsabilità e di impegno contro ogni nuova forma di discriminazione e di violenza che non si limiti agli anniversari ma continui sempre, quotidianamente lungo le strade delle nostre città, come una pietra in cui inciampiamo”.