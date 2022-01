Cogorno: lunedì la presentazione della valorizzazione del Massiccio San Giacomo – Capenardo. - LevanteNews

L’amministrazione comunale di Cogorno, in collaborazione con le amministrazioni comunali di Ne, Lavagna e Sestri Levante è lieta di invitare la stampa, lunedì 24 gennaio, alle ore 11.00, presso il piazzale San Giacomo per un sopralluogo sull’anello del Monte San Giacomo, finalizzato a impostare la progettazione degli interventi Piano Sviluppo Rurale 2022-2027 per la valorizzazione dell’area.

Sarà presente il Vicepresidente della Regione Liguria, Alessandro Piana. Sono stati invitati a partecipare:

– il Distretto Industriale taglio modellatura e finitura dell’ardesia della Regione Liguria,

– l’associazione NoiHandiamo

– la F.I.E. Comitato Regionale Liguria di Genova

– Il C.A.I. Sezione di Chiavari

– le associazioni dei volontari: Alpini Cogorno, Pietre Parlanti, Sentieri a Levante, Valcanonica, i consorzi dei proprietari dei fondi, l’ATC GE2 Levante, la FIAB Tigullio Vivinbici di Sestri Levante, l’Accademia della Ciappa e dei Testaieu di Cogorno, l’Associazione Atletica Levante ASD, le associazioni sportive che operano sul massiccio (biker, parapendio, escursionisti,…), tutti i soggetti sottoscrittori della scheda di adesione al processo di valorizzazione del Massiccio e tutte le associazioni sportive outdoor del comprensorio coinvolte sul progetto globale di valorizzazione.

Si consiglia un abbigliamento informale e scarpe adatte a camminare sui sentieri. L’organizzazione dell’evento seguirà quanto previsto dalla normativa covid19.