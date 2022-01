Chiavari: "Due cause civili, ma non paragonabili" - LevanteNews

La maggioranza di Chiavari, in una nota, precisa che il caso della fattura non saldata risalente al 2014, non è paragonabile alla richiesta avanzata al Comune da un funzionario della Soprintendenza per un cartello ritenuto diffamatorio. Nel primo caso la ditta che vanta un credito ha indicato i responsabili nelle figure del sindaco e assessore, all’epoca rispettivamente Roberto Levaggi e Sandro Garibaldi. Nella causa, anche questa civile, per il cartello ritenuto stressante, a risponderne è l’amministrazione comunale e non un singolo.