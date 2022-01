Camogli: marciapiedi tra le vie 20 Settembre e Cuneo, un progetto - LevanteNews

Siamo al progetto di fattibilità tecnico-economico. Un primo passo, ma finalmente l’amministrazione di Camogli si è resa conto che le ripetute proteste di nostri lettori (e non solo) erano più che giustificate. Parliamo del marciapiedi nel tratto compreso tra le vie 20 Settembre e Cuneo (in prossimità del Comune, della biblioteca, del museo navale, delle Poste, delle Ferrovie) che merita maggiore attenzione; anche per il fatto che la zona è già devastata da un cantiere infinito per costruire posteggi privati. Il progetto riguardante qualche decina di metri di marciapiedi è stato redatto dall’architetto Giulia Garibotto con studio a Sestri Levante e richiede un costo di 6.400 euro. Il preventivo globale è di 106.600 euro. Il progetto prevede due differenti soluzioni per la disposizione delle lastre. (m.m.)

delibera giunta n 164

relazione generale