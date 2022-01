Camogli: crollo dei loculi dopo 11 mesi ancora nessuna risposta - LevanteNews

Il cimitero è anche un luogo di incontro. Oggi è sabato e sono in molti a portare i fiori sulla tomba di un parente. Sono tutti camoglini, qualcuno abita altrove, ma sono qui le sue radici. Tra un mese esatto il primo anniversario del crollo di parte dei loculi del cimitero che si è trascinato in mare i resti di 415 persone. Una notizia che ha fatto il giro del mondo. Oggi, incontrandosi, dopo i primi saluti, la gente si faceva la stessa domanda di 11 mesi fa: “Come hanno fatto a non accorgersi e intervenire prima? Domanda che al momento resta senza risposta.