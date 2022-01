Calcio/ L'Entella riparte con il turbo: al Comunale 4 gol al Gubbio - LevanteNews

Entella: Borra; Coppolaro, Pellizzer, Chiosa, Barlocco; Karic, Paolucci, Di Cosmo; Capello, Merkaj, Lescano. All. Volpe.

Gubbio: Ghidotti; Aurelio, Redolfi, Signorini, Lamanna; Malaccari, Cittadino, Di Noia; Bulevardi; Sarao, Fantacci. All. Torrente.

Riparte da quattro la Virtus Entella dopo il lungo stop con il rinvio delle prime due giornate causa pandemia: al Comunale è 4-0 per i padroni di casa contro il Gubbio grazie ai gol realizzati da Di Cosmo, Capello, Magrassi e Schenetti.

Gennaro Volpe si affida al 4-3-1-2 con Capello a supportare Merkaj e Lescano, mentre in mezzo il trio è composto da Karic, Paolucci e Di Cosmo. In difesa, davanti a Borra, ecco Coppolaro, Pellizzer, Chiosa e Barlocco.

Una gara dominata dalla Virtus Entella in lungo e in largo che va in vantaggio al 22’ con Di Cosmo che segna a porta vuota su assist di Merkaj. Il raddoppio arriva al 41’ con Capello che su passaggio di Coppolaro controlla bene la palla e batte Guidotti. Si va al riposo. Nel secondo tempo l’Entella cerca il gol della tranquillità e ci riesce con Magrassi al 51’ subentrato quattro minuti prima a Lescano: Karic di destro trova il neo entrato che si fa trovare pronto e infila il portiere del Gubbio sul primo palo. Volpe poi si affida a Rada e Schenetti al posto di Di Cosmo e Schenetti: quest’ultimo chiude la partita al 73’ con un bel gol da fuori area. Nel finale annullata una rete a Morosini per un fallo. Si chiude qui la prima gara del 2022 dell’Entella. Domenica prossima alle 14.30 al Comunale la sfida al Modena.