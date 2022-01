Calcio/ Il Genoa le prova tutte ma il muro dell'Udinese tiene: è 0-0 - LevanteNews

Genoa: Sirigu; Hefti, Bani, Vanheusden, Vasquez; Sturaro, Badelj, Portanova; Ekuban, Destro, Yeboah. All. Blessin.

Udinese: Silvestri; Becao, Nuytinck, Perez; Molina, Arslan, Walace, Makengo, Soppy; Deulofeu, Beto. All Cioffi

Inizia con un pareggio l’avventura di Blessin sulla panchina del Genoa: al Ferraris è 0-0 contro l’Udinese. Una partita in cui i rossoblu hanno creato senza riuscire ad essere incisivi negli ultimi metri. Il tecnico, per la sua prima al Ferraris, si affida al 4-3-3 con Hefti, Bani, Vanheusden e Vasquez davanti a Sirigu. In mezzo Sturaro, Badelj e Portanova e il trio d’attacco affidato a Yeaboah, Ekuban e Destro.

La prima azione del Genoa è al 3’ ma Silvestri si oppone prima su Ekuban e poi su Yeboah pronto a calciare. L’Udinese non riesce ad uscire dalla sua area e al 16’ rischia ancora di capitolare ma Yeboah sbaglia un controllo semplice e l’azione sfuma. La prima azione degli ospiti arriva al 26’ con Sirigu bravo su Beto pronto a colpire di testa. Al 31’ sono ancora i padroni di casa a mettere i brividi alla formazione di Cioffi ma Destro non riesce a dare potenza al tiro e l’azione sfuma. Finisce qui il primo tempo.

All’ 55’ Portanova di punta in area di rigore spedisce fuori sprecando un’altra occasione per portare il Genoa in vantaggio. Poi la partita si stabilizza sui binari dell’agonismo con le azioni che si contano sulle dita di una mano da parte di entrambe le squadre. All’80’ Doveri lascia i rossoblu in 10 per il rosso alzato a Cambiaso. La musica però non cambia e al 95’ c’è il fischio finale da parte del direttore di gara. Per Blessin due settimane per affinare gli schemi anche grazie agli arrivi dal mercato. Alla ripresa del campionato la trasferta all’Olimpico contro la Roma