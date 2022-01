Recco: discarica in piazza Matteotti, brutto spettacolo - LevanteNews

Piazza Matteotti è una piazza centrale di Recco, sul retro del Comune dove proseguono i lavori per “cucire” il cappotto alla facciata. Accanto ai ponteggi, dove è piazzata una delle macchinette per ottenere il ticket valido per parcheggiare, è nata di fatto una discarica alimentata anche da chi getta i rifiuti fuori dai bidoni presenti. Uno spettacolo non certo edificante. L’augurio è che Amiu prima o dopo faccia (o imponga alla ditta) di fare pulizia. La foto è stata scattata questa mattina alle 10,20.