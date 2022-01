'Santa': "L'Argus deve rinnovare le canoe, fatelo con il 5 x 1000" - LevanteNews

di Paolo Fizzarotti

La Canottieri Argus di Santa Margherita Ligure deve rinnovare il parco-imbarcazioni da utilizzare per la scuola di voga (che nel canottaggio sono molto costose) e chiede aiuto agli sponsor e alla cittadinanza, oltre che alle famiglie dei tesserati.

“Abbiamo bisogno di circa 10mila euro per l’acquisto di imbarcazioni da destinare alla scuola di canottaggio – spiega il presidente Claudio Marsano – Quest’anno abbiamo la possibilità di ricevere un sostegno tramite la dichiarazione dei redditi. Chiunque vuole può destinare il 5 per 1000 elle imposte a sostegno delle Onlus, le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale: come appunto la Canottieri Argus 1910. Come sapete non c’è alcun aggravio di spesa per il contribuente. Si può destinare la quota del 5 per mille dell’Irpef/Ires alla società di canottaggio con una semplice firma nell’apposito riquadro. Ovviamente bisogna inserire anche il nostro codice fiscale, che è: 83016810109. Ringraziamo in anticipo chi vorrà aiutare l’Argus nell’impegnativo lavoro di avvicinare i giovani ad uno sport salutare per il fisico e lo spirito come il canottaggio”.