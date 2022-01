'Santa': bike sharing, nuove tariffe per agevolare gli utenti - LevanteNews

Dalla pagina Facebook Donadoni Sindaco

Santa Margherita Ligure resta in sella alle bici elettriche Ridemovi con cui rinnova fino a maggio 2022 il servizio bike sharing; nuovo parco mezzi e nuove tariffe pensate per agevolare i residenti.

Il servizio di bici a noleggio proposto da Ridemovi è entrato in funzione lo scorso luglio sostituendo il sistema già presente in città con uno più moderno e agile (niente colonnine di ricarica, parcheggio libero in aree delimitate, utilizzo con smartphone e non con tessera).

Il servizio funziona e i numeri lo confermano: fino al 31 dicembre 2021 sono stati effettuati oltre 17 mila viaggi per un totale di 34.710 chilometri percorsi in oltre 3500 ore di utilizzo da parte di 8.500 utenti unici. Durante la stagione estiva e fino a fine novembre hanno circolato 110 biciclette in regime di free-floating con alcune aree di parcheggio dedicate in zone strategiche della città.

Al termine della stagione, considerato il successo dell’iniziativa, il servizio è stato prorogato dalla società Progetto Santa Margherita (società partecipata del Comune) fino a maggio 2022 – con un numero ridotto di 30 biciclette – in attesa di avviare una nuova procedura di selezione per la fornitura del servizio per la prossima stagione estiva.

Il nuovo accordo prevede tariffe speciali per i primi tre mesi considerando che la maggior parte dei fruitori saranno residenti: gennaio e febbraio primi 10 minuti gratuiti + 0,20 €/min dopo i primi 10 minuti; a marzo tariffa flat di 0,50 € per 15 minuti.

Nei termini è prevista la sostituzione del parco bici. Sono già presenti in città i nuovi mezzi sempre elettrici a pedalata assistita: il design resta ugualmente accattivante e moderno; il grigio sostituisce il bianco; più confortevoli grazie ad uno pneumatico più spesso.

Dichiara Alberto Cappato, Amministratore unico della Progetto Santa: “Siamo molto soddisfatti del riscontro ottenuto dal servizio di bikesharing. Gli oltre 34 mila viaggi realizzati nel 2021 hanno permesso di ridurre le emissioni di CO2 per un valore equivalente a piantare oltre 200 alberi. Si tratta di un impatto importante in un momento in cui l’attenzione alla salute del Pianeta è diventata prioritaria a valle dell’ultima COP26 di Glasgow”.

Dichiara Davide Lazzarin, responsabile espansione Ridemovi Italian: “Oggi introduciamo a Santa Margherita Ligure le nuove biciclette Ridemovi presenti già a Firenze, Roma, Pisa, Milano, Venezia per citare alcune città. L’azienda Ridemovi ringrazia la società Progetto Santa Margherita nella persona del suo Amministratore unico Alberto Cappato e l’Amministrazione comunale per questa collaborazione, consapevoli che, il bike sharing, se prima era un servizio “accessorio” per il territorio, oggi è diventato una realtà “quotidiana” per la mobilità cittadina, non solo dei suoi turisti ma anche per molti lavoratori pendolari”.

Dichiara il Sindaco di Santa Margherita Ligure Paolo Donadoni: “La mobilità alternativa diventa realtà nel momento in cui è funzionale e funzionante almeno tanto quanto il mezzo privato. Questo servizio di bike sharing, come anche i numeri dimostrano, consente ai sammargheritesi di compiere un piccolo grande gesto quotidiano in favore dell’ambiente: lasciare parcheggiate auto o moto per spostamenti cittadini. Ringrazio Alberto Cappato, con il quale condividiamo una visione ecologica dello sviluppo cittadino, e Ridemovi per la collaborazione instaurata”.

Nella foto da sinistra Emanuele Cozzio (Vicesindaco di Santa Margherita Ligure), Alessandro Russo (Dirigente Area 1 Comune di Santa Margherita Ligure), Davide Lazzarin (Responsabile espansione Redimovi Italia), Alberto Cappato (Amministratore Unico Progetto Santa Margherita)