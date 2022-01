Rapallo: scuola all'aperto, tra i 12 migliori progetti - LevanteNews

Da Enrica Guidotti docente e addetta stampa Istituto Comprensivo Rapallo

La scuola al tempo del Covid ha dovuto imporre nuove regole per contrastare il diffondersi del contagio e al contempo far recuperare nel periodo estivo ai ragazzi la socialità che la pandemia e il ricorso alla didattica a distanza avevano fortemente limitato. Un’acrobazia affrontata con creatività, come si vede scorrendo l’elenco dei migliori progetti scolastici del 2021, che vanno dalle lezioni di beach volley a quelle di trekking, passando per i corsi di pittura e la street art.

Il Miur li ha raccolti in un calendario scaricabile al link https://ilponperlamiascuola.istruzione.it/pdf/CalendarioPON-2022.pdf.

Tra questi c’è anche il Piano Estate dell’IC Rapallo, ventitré attività rivolte alle classi della primaria e secondaria, la maggior parte delle quali pensate per essere svolte all’aria aperta. Bambini e ragazzi della scuola rapallese hanno potuto ritrovare il contatto con la natura, attraverso attività di osservazione e classificazione di animali e piante, ma anche grazie alla pratica di discipline sportive di squadra, in continuità con la tradizione sportiva dell’Istituto.

Tra le iniziative più apprezzate le “prove” di vari sport, come minibasket, minivolley, calcio, ping pong e tennis; il laboratorio “Scienze e movimento”, che ha invitato all’osservazione scientifica di animali e piante sperimentando semine, innesti, talee e il riconoscimento delle erbe aromatiche; le uscite sul territorio a Montallegro e a San Fruttuoso, con approfondimento artistico, ambientale, culturale. A scuola invece si sono tenuti corsi di robotica educativa, stampa 3D, giornalismo, nonché attività di potenziamento di italiano, matematica e inglese, di italiano per studenti stranieri e un corso di metodo di studio per allievi con disturbi specifici dell’apprendimento.

In totale sono stati attivati 37 corsi, con l’erogazione di 940 ore complessive (sono circa 1000 quelle che un allievo frequenta nell’intero anno scolastico), finanziati dai Fondi Strutturali Europei (PON). Alle attività hanno partecipato complessivamente oltre 350 alunni.

“Il nostro Piano Estate ha risposto al bisogno dei ragazzi di riconquistare la socialità recuperando le attività laboratoriali che non hanno potuto fare durante l’anno – ha detto Giacomo Daneri, Dirigente scolastico dell’IC Rapallo – Le fasce di ulivi e le spiagge di Rapallo si sono trasformate in una scuola all’aperto, dove i ragazzi hanno potuto praticare sport e approfondire la conoscenza del proprio territorio. Nelle attività a scuola abbiamo puntato sulle abilità connesse allo stare insieme, sul lavoro di gruppo attraverso modalità didattiche basate sulla progettualità e la creatività. Grazie ai docenti impegnati nel progetto gli alunni hanno potuto riscoprire il piacere di stare insieme. Siamo felici che il Ministero abbia riconosciuto tale impegno, tanto da inserirci nel Calendario PON 2022”.