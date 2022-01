Rapallo: Panathlon International: photo contest 2022 - LevanteNews

Dall’ufficio stampa del Panathlon International

La Fondazione Culturale Panathlon International – Domenico Chiesa in collaborazione con il Panathlon International – ha bandito una nuova competizione fotografica internazionale sul tema “Un’invincibile estate” estrapolato dalla frase di Albert Camus “Imparavo finalmente, nel cuore dell’inverno, che c’era in me un’invincibile estate”.

La partecipazione, gratuita, è rivolta a giovani della fascia di età 18-25 anni, di ogni Paese del Mondo.

La competizione troverà conclusione con la proclamazione di tre vincitori e due premi speciali. Le trenta opere selezionate dalla Giuria saranno poi esposte nella mostra allestita nell’ambito della manifestazione del “circuito Off” del Festival della Fotografia Europea organizzato dalla Fondazione Palazzo Magnani che si svolgerà a Reggio Emilia (Italia), dal 29 aprile al 12 giugno.

Trova il tuo scatto per comunicare il messaggio che lo sport può dare ed invialo a fondazionephotocontest@panathlon.net!!!!

Attenzione, il Bando scade il 6 marzo 2022.

Leggi il Regolamento, compila la Scheda di iscrizione ( https://www.panathlon-international.org/news/documenti/Fondazione/it-RegolamentoPhotoContest2022+Scheda-iscrizione.pdf) e aiutaci a diffondere il “PhotoContest”.

Tanti fotografi stanno aspettando questa occasione!