Lavagna: guasto alla tac, esami riprogrammati - LevanteNews

Dall’ufficio stampa Asl4 Liguria

A causa di un guasto, una delle due Tac in funzione all’ospedale di Lavagna risulta momentaneamente sospesa.

L’intervento di riparazione, che prevede la sostituzione di un componente dell’apparecchio, richiederà alcuni giorni e dovrebbe risolversi all’inizio della prossima settimana.

Nel frattempo la Radiologia Dea rimane operativa con una Tac, che effettua sia esami in urgenza-emergenza del Pronto soccorso, sia esami per pazienti ricoverati e pazienti Covid, anche in urgenza, con le relative scrupolose procedure di sanificazione della stanza.

Visto l’elevato afflusso di prestazioni non differibili chieste dal Pronto soccorso e dai reparti, anche per i pazienti Covid correlati, questa mattina si è reso necessario riprogrammare gli esami dei pazienti esterni previsti per la giornata odierna. Alcuni di essi sono stati spostati all’ospedale di Sestri Levante, dove è in funzione la terza Tac; altri sono stati posticipati ai prossimi giorni all’ospedale di Lavagna. La stessa procedura potrebbe ripetersi, all’occorrenza, lunedì 24 gennaio.

Gli esami Cup che hanno richiesto preparazioni preliminari o che non possono essere rimandati per motivi clinico-terapeutici saranno comunque effettuati in giornata, con ritardo.

Asl 4 si scusa con i cittadini per il disagio temporaneo, assicurando il massimo impegno per risolvere con rapidità il guasto.