Giornalismo: la morte di Sergio Lepri, un grande Maestro - LevanteNews

E’ morto a 102 anni Sergio Lepri, per trent’anni direttore dell’Ansa che all’epoca era considerata il “Vangelo” dell’informazione. Ogni anno l’Ordine dei giornalisti lo invitava a tenere alcune conferenze in vista degli esami di Stato per accedere alla professione giornalistica. Le sue lezioni, all’Università di Urbino erano le uniche ad essere affollate.

Nonostante fosse basso e magrolino la sua figura sprigionava vitalità e carisma. La prima regola che raccomandava era di non far emergere negli articoli l’opinione dell’autore: si trattasse di politica, della convinzione circa le indagini su un delitto, la preferenza su un progetto rispetto ad altri. Il giornalista doveva informare correttamente il lettore; possibilmente prima dei colleghi. Con la massima moderazione circa l’uso degli aggettivi. Ancora: “Scritto un articolo lo si può migliorare tagliando il superfluo. Nè una parola in più né una in meno. Spiritosissimo: “Chi scrive che i manifestanti hanno lanciato uova marce, dovrebbe aggiungere chi vende uova marce”. E ancora: “Non scrivete mai ‘la Procura della Repubblica di Roma’, Roma non è una Repubblica; scrivete a Roma”; e così via.

Lascia tre figli: Maria (Rai2), Stefano (Stampa) e Paolo (Corriere) che hanno imparato benissimo le lezioni di papà. (m.m.)