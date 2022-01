Genova e lo spot denigratorio, Bucci e Toti che dicono - LevanteNews

Nel mondo delle Tv nazionali gira uno spot. Un tizio compra una bici e ne aspetta la consegna. “Come – gli dice un secondo – l’hai pagata prima e l’hai comprata a Genova?”. Una frase che non dice nulla ma che sembra ipotizzare che la bici, essendo stata acquistata a Genova, potrebbe non essere consegnata. Una truffa? Il nome di Genova legato all’ipotesi di una truffa? L’acquirente in ogni caso si è tutelato. Bucci e Toti, che investono cifre considerevoli per promuovere Genova e la Liguria, hanno consultato i legali? Hanno chiesto il sequestro dello spot? E la Camera di commercio? (m.m.)